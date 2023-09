Stavano cercando di entrare in uno degli appartamenti popolari di piazza Raffaello a Brindisi, forzando la porta con un cacciavite. Ma sono state scoperte dai residenti e hanno rischiato il linciaggio. È stato questo l’epilogo di un tentativo di rapina che ha visto protagoniste due donne di origine croata accompagnate da due uomini, che hanno però abbandonato la zona prima che potessero essere raggiunti dai residenti delle palazzine, diversamente dalle donne che sono invece state aggredite dai residenti. Secondo la ricostruzione fornita da Repubblica, le due donne stavano cercando di scassinare una serratura con un cacciavite per entrare in uno dei condomini e, una volta notate, è scattato subito l’allarme dei residenti con urla e tentativi di aggressione. In attesa dell’arrivo della polizia un gruppo di persone si è radunato nel piazzale continuando a infierire contro le due donne che sono poi state arrestate e portate al pronto soccorso per degli accertamenti.