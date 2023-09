La nave da crociera Ocean Explorer è rimasta bloccata tra i ghiacci del Nord-Est della Groenlandia con 206 passeggeri a bordo. La mastodontica imbarcazione lunga 104,4 metri e larga 18 metri si è incagliata lunedì 11 settembre ad Alpefjord, nel Parco nazionale della Groenlandia nordorientale noto per i suoi imponenti iceberg. Non è riuscita a districarsi neanche dopo l’alta marea. “La marea che è arrivata in giornata non ha portato l’effetto desiderato. Non è stato possibile proseguire la navigazione”, ha dichiarato il Comando congiunto dell’Artico Danese in una nota.

Viaggio di lusso interrotto, ma secondo le informazioni fatte trapelare al momento non ci sono danni per i passeggeri a bordo, la maggior parte dei quali provenienti dall’Australia. L’imbarcazione però potrebbe rimanere bloccata fino a venerdì, a causa delle condizioni del mare sfavorevoli che impediscono il tempestivo intervento dei soccorsi. La nave della marina danese più vicina si trovava a oltre duemila chilometri di distanza dalla Ocean Explorer e si sta dirigendo verso il sito. Il comandante Brian Jensen del Comando Congiunto dell’Artico Danese ha però avvertito che “le unità di soccorso sono lontane e il tempo può essere molto sfavorevole”, aggiungendo che gli ufficiali “prendono molto sul serio questo incidente”. La Ocean Explorer è una nave da norvegese, battente bandiera delle Bahamas, appartiene al gruppo Ulstein di Ulsteinvik, nella Norvegia meridionale. Le autorità dell’imbarcazione sono in contatto con un’altra nave da crociera avvistata nella zona, a cui hanno chiesto di rimanere nei paraggi per fornire eventuale assistenza.