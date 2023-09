Joe Biden è stato un presidente che ha avuto il grande merito di impedire il secondo mandato di Donald Trump e di non fare sconti sul suo operato da presidente, soprattutto per i fatti di Capitol Hill. Ma adesso è arrivato il momento per lui di farsi da parte. A chiederlo pubblicamente al presidente americano, che in caso di rielezione inizierebbe il secondo mandato all’età di 82 anni, non è un avversario politico, bensì David Ignatius, editorialista del Washington Post considerato (ma lo ammette anche lui) uno dei più grandi sostenitori delle politiche dell’inquilino della Casa Bianca.

“Non penso che Joe Biden e la vicepresidente Kamal Harris dovrebbero ricandidarsi per il 2024. È doloroso da dire vista l’ammirazione che ho per quanto hanno fatto. Ma se fanno campagna insieme per il 2024, ritengo che Biden rischi di mandare all’aria il suo migliore risultato, quello di aver battuto Donald Trump”, ha scritto Ignatius nel suo ultimo editoriale.

Al centro delle sue perplessità, spiega, proprio l’età dell’inquilino della Casa Bianca, unita alla sua capacità, in questo momento storico, di arginare un ritorno di fiamma americano per quello che appare ancora oggi, nonostante le numerose vicissitudini giudiziarie, il candidato forte dei Repubblicani. Durante la sua prima campagna elettorale, lo storico senatore del Delaware si era proposto come colui che avrebbe ripristinato “l’ordine regolare” dopo quattro anni di gestione Trump. E lo ha fatto, secondo l’editorialista. Adesso il suo compito, però, è finito, perché la sfida appare, di nuovo, quella di impedire il ritorno del tycoon alla Casa Bianca. Una sfida che secondo Ignatius Biden non può più ingaggiare: un po’ per l’età, ritenuta eccessiva dal 77% degli americani e dal 69% dei Dem, un po’ perché questo comporterebbe spostare l’attenzione maggiormente su una vicepresidenza, quella di Kamala Harris, che in quattro anni non è stata capace di guadagnare consenso o visibilità agli occhi degli americani.

Non la pensa allo stesso modo Biden, almeno stando alle parole di Ignatius: “I politici che conoscono bene Biden dicono che se fosse convinto che Trump è davvero sconfitto, sentirebbe di aver compiuto la sua missione politica. Si candiderà di nuovo se crederà di avere la possibilità di sconfiggere Trump e salvare il Paese dall’incubo di una presidenza vendicativa”. Nonostante ciò, conclude Ignatius, il tempo di Joe Biden alla Casa Bianca sembra essere finito.