Una raffica di sbarchi di migranti sta interessando Lampedusa: complice il clima favorevole e le condizioni di mare piatto, lo specchio d’acqua a Sud della Sicilia torna a riempirsi di imbarcazioni in arrivo dal Nord Africa dopo il rallentamento degli scorsi giorni facendo segnare il record di arrivi. E così l’isola si ritrova nuovamente in emergenza, con il sindaco che parla di numeri “insostenibili” e chiede l’intervento del governo con “provvedimenti d’urgenza”. Dalla mezzanotte di martedì sono 70 gli sbarchi registrati sull’isola, con i migranti giunti quasi tutti a bordo di piccole imbarcazioni. “I numeri sono ancora superiori rispetto a quelli dell’ultima ondata”, ha detto il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, annunciando il dato record che supera i 61 dello scorso mese. “La situazione – ha aggiunto – è veramente drammatica”. Intanto la nave Diciotti ha intercettato e salvato altre 800 persone che verranno portate in altri porti.

I numeri – Stando al conteggio, ancora parziale, sono 2.949 i migranti arrivati in 59 dei 68 sbarchi. Numeri così grandi in appena mezza giornata hanno finito per formare una fila indiana di barche all’ingresso del porto, al molo Favaloro. E altre centinaia, forse migliaia, di migranti sono ammassate su ulteriori imbarcazioni pronte ad approdare nella maggiore delle isole Pelagie. Persino i lampedusani, che da anni vedono quotidianamente le scene degli sbarchi, sono sorpresi dalle dimensioni degli arrivi. Tutti gli sbarchi, alcuni anche sull’isola Lampione, sono avvenuti con barchette di piccole dimensioni: si pensa che ci siano delle cosiddette ‘navi madre’ che accompagnano i migranti fino a poche decine di miglia da Lampedusa e poi li lasciano andare sui barchini. A bordo sono prevalentemente uomini, ma ci sono anche delle donne e minori. La polizia e i carabinieri, insieme alla Guardia di finanza, sono al lavoro per le identificazioni al molo di approdo: operazioni che procedono a rilento a causa del flusso continuo. “Oggi probabilmente arriveremo a 100 sbarchi, non sono più numeri che può sostenere quest’isola. Serve che intervenga la Difesa. Faccio appello al presidente Meloni e a tutto il governo italiano affinché si adottano provvedimenti di urgenza”, ha detto il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, dopo la raffica di sbarchi.

Lampedusa ha quindi battuto il ‘record’, che era di fine agosto, di 65 approdi in 24 ore e ha cancellato anche quello – sempre dello scorso mese – sul numero di migranti sbarcati: con 55 imbarcazioni arrivarono 2.172 migranti. I numeri odierni porteranno ad avvicinare ancora di più i dati annuali del 2016 e 2017. Nell’hotspot di contrada Imbriacola c’erano già lunedì più di 2mila ospiti: martedì mattina in 600 si sono lasciati alle spalle l’isola a bordo del traghetto di linea che in serata giungerà a Porto Empedocle.

L’appello del sindaco (sostenuto dalla Lega), Salvini accusa l’Europa e il governo tace – In queste ore di emergenza, nessuna dichiarazione ufficiale dal governo Meloni. Il sindaco di Lampedusa, sostenuto dalla Lega, ha lanciato un appello per chiedere che “l’esecutivo intervenga”. L’unico a parlare per il momento è stato il leader del Carroccio Matteo Salvini che però, invece di dare risposte, ha scaricato le colpe sull’Europa: “L’assente clamoroso a Lampedusa chi è? L’Europa. Qualcuno ha notizie di chi dice che bisogna andare in giro solo con auto elettrica e fanno un regalo alla Cina? L’unica cosa seria che dovrebbero fare non la fanno e cioè difendere i confini“. Nessun’altra reazione dall’esecutivo. Il primo cittadino Filippo Mannino però, chiede molto di più. “È assolutamente urgente, necessario ed indifferibile, dotare il sistema di accoglienza di navi in rada per il recupero e il trasferimento veloce dei migranti in terraferma; bypassare il territorio comunale, totalmente esausto e privo di ulteriori risorse da destinare all’accoglienza; convocare con urgenza un Consiglio dei Ministri ad hoc da tenersi a Lampedusa per l’esame della situazione e l’individuazione di azioni di supporto”. E l’aiuto non serve solo per i migranti. “E’ urgente un intervento immediato della Protezione civile a supporto sia dei migranti che della stessa popolazione residente la quale, dopo oltre 30 anni di generosa accoglienza, ha ormai esaurito le proprie risorse psico-fisiche ed economiche”. E in attesa di risposte, contro le forze di governo, protestano le opposizioni. “Dopo le bufale del blocco navale siamo in attesa di capire come il ministro Piantedosi intenda gestire il flusso di migranti proveniente soprattutto dal Nord Africa. Sicuramente non lo si fa arrestando i membri delle ong rimaste da sole nel Mediterraneo a salvare vite. Di certo c’è che questo governo sul tema non ne azzecca una. Nel frattempo la Sicilia è in perenne emergenza”, ha dichiarato il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo. Per i colleghi M5s in Parlamento, quello che sta avvenendo a Lampedusa “è l’immagine simbolo di un fallimento totale del governo Meloni”.

L’arcivescovo di Agrigento: “Non abbiamo più forze” – E non c’è solo la politica a chiedere aiuto all’esecutivo. A fare un appello scritto è stato l’arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano: “Seguo con particolare apprensione e preoccupazione gli ultimi sviluppi degli sbarchi a Lampedusa”, si legge. “Alle competenti autorità in ambito regionale, nazionale e internazionale rivolgo un accorato appello a intervenire con tempestiva sollecitudine, per garantire una più regolare gestione dei flussi di migranti in transito verso l’isola: una gestione che sia equamente rispettosa, tanto di coloro che – nella disperazione e nel bisogno – cercano rifugio nelle nostre coste, tanto di coloro che – con spirito umanitario, senso civico e carità cristiana – sono sempre stati pronti ad accoglierli, ma ormai non hanno più le forze per farsene carico da soli“. E ancora: “Alla comunità ecclesiale e civile di Lampedusa esprimo la mia vicinanza e la mia solidarietà. Facendo mie le parole dell’apostolo, vi esorto a rimanere ‘costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera’, certi di – ha aggiunto l’arcivescovo – poter tornare, superata la prova, ‘lieti nella speranza’. I disagi che in queste ore stanno interessando l’isola non spengano, ma accrescano ancora di più, l’altissima dignità che avete sempre dimostrato al Paese e al mondo intero nel ‘condividere le necessità dei santi’, con il vostro essere ‘premurosi nell’ospitalità'”.