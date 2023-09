Una raffica di sbarchi di migranti sta interessando Lampedusa: complice il clima favorevole e le condizioni di mare piatto, il mare a sud della Sicilia torna a riempirsi di imbarcazioni in arrivo dal Nord Africa dopo il rallentamento degli scorsi giorni. E così l’isola si ritrova nuovamente in emergenza, con il sindaco che parla di numeri “insostenibili” e chiede l’intervento del governo con “provvedimenti d’urgenza”. Dalla mezzanotte di martedì sono 68 gli sbarchi registrati sull’isola, con i migranti giunti quasi tutti a bordo di piccole imbarcazioni. “I numeri sono ancora superiori rispetto a quelli dell’ultima ondata”, ha detto il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, annunciando il dato record che supera i 61 dello scorso mese. “La situazione – ha aggiunto – è veramente drammatica”.

Numeri così grandi in appena mezza giornata hanno finito per formare una fila indiana di barche all’ingresso del porto, al molo Favaloro. E altre centinaia, forse migliaia, di migranti sono ammassate su ulteriori imbarcazioni pronte ad approdare nella maggiore delle isole Pelagie. Martedì sono arrivate già circa 2mila persone, ma al momento il numero esatto è impossibile conoscerlo. Persino i lampedusani, che da anni vedono quotidianamente le scene degli sbarchi, sono sorpresi dalle dimensioni degli arrivi.

Tutti gli sbarchi sono avvenuti con barchette di piccole dimensioni: si pensa che ci siano delle cosiddette ‘navi madre’ che accompagnano i migranti fino a poche decine di miglia da Lampedusa e poi li lasciano andare sui barchini. A bordo sono prevalentemente uomini, ma ci sono anche delle donne e minori. Polizia e i carabinieri al lavoro per le per identificazioni al molo Favaloro. “Oggi probabilmente arriveremo a 100 sbarchi, non sono più numeri che può sostenere quest’isola. Serve che intervenga la Difesa. Faccio appello al presidente Meloni e a tutto il governo italiano affinché si adottano provvedimenti di urgenza”, ha detto il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, dopo la raffica di sbarchi.

Lampedusa ha quindi battuto il ‘record’, che era di fine agosto, di 65 approdi in 24 ore e probabilità cancellerà anche quello – sempre dello scorso mese – sul numero di migranti sbarcati: con 55 imbarcazioni arrivarono 2.172 migranti. I numeri odierni porteranno ad avvicinare ancora di più i dati record del 2016 e 2017. Nell’hotspot di contrada Imbriacola c’erano già lunedì più di 2mila ospiti: martedì mattina in 600 si sono lasciati alle spalle l’isola a bordo del traghetto di linea che in serata giungerà a Porto Empedocle.