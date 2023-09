Quello di venerdì 7 settembre è stato un pomeriggio particolarmente movimentato per i carabinieri della Compagnia di Salò. Come riporta Il Corriere della Sera, verso le 17 i militari dell’Arma hanno effettuato un primo intervento in seguito ad una segnalazione a San Felice del Benaco, in provincia di Brescia, conducendo in ospedale un uomo che ha dato in escandescenza. Una volta raggiunto in nosocomio di Gavardo però, l’uomo è tornato nuovamente ad agitarsi e i carabinieri sono dovuti intervenire nuovamente per placare la sua ira procurandosi anche delle ferite lievi. Nel giro di qualche minuto poi, la situazione nell’ospedale della cittadina della Valsabbia è tornata alla normalità.

Non è la prima volta che si segnalano episodi del genere nell’ospedale di Gavardo, dove lo scorso dicembre un 46enne senza fissa dimora aveva distrutto il bagno del pronto soccorso scatenando il panico fra pazienti e personale sanitario e per calmarlo erano dovuti intervenire, di notte, i carabinieri della stazione di Gavardo e di Salò, costretti ad utilizzare lo spray al peperoncino e successivamente a denunciarlo per danneggiamenti.