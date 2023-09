Emmanuel Macron è stato fischiato da molti spettatori dello Stade de France venerdì sera durante il suo discorso di apertura della Coppa del Mondo di rugby, prima dell’incontro vinto dalla Francia contro la Nuova Zelanda.

Dopo la cerimonia di apertura, Macron è salito sul podio per un breve discorso prima dell’inizio dell’incontro inaugurale. Le sue parole sono state coperte dai fischi piovuti dalle tribune: “Amici del rugby – ha detto Macron – per tutti noi francesi, è un immenso orgoglio accogliere sul nostro territorio tutte queste squadre della Coppa del mondo di rugby e ovviamente i nostri Bleus”. Si sono uditi cori per la squadra francese quando Macron ha chiamato l’applauso per la squadra di casa. Il capo dello stato non è apparso particolarmente colpito da questa accoglienza ed ha concluso tranquillamente il suo discorso dichiarando aperta la 10/a coppa del mondo di rugby. Anche a Marsiglia, nella fan zone allestita nei pressi della spiaggia, e su quella di place de la Concorde, a Parigi, il pubblico ha in gran parte fischiato il suo discorso.