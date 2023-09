La commissione parlamentare d’inchiesta sugli infortuni e le morti sul lavoro ha fatto tappa questa mattina a Brandizzo per un sopralluogo sul luogo della strage e per un incontro con il sindaco e i sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl. “Abbiamo chiesto alla commissione di verificare l’esistenza di un sistema che noi pensiamo ci sia attorno alle manutenzioni. Perché se ci fosse quel sistema, ci sarebbe stata una violazione non sporadica e non eccezionale delle regole – ha spiegato il segretario generale della Cgil Piemonte Giorgio Airaudo al termine dell’incontro. I sindacati chiedono che siano “accertate le responsabilità per rendere giustizia ai famigliari e per individuare dove andare a intervenire” aggiunge Luca Caretti, segretario generale Cisl Piemonte. Ma i sindacati hanno anche detto che “gli appalti e i subappalti non sono tollerabili – ha concluso Airaudo – perché l’impresa appaltatrice non è responsabile del subappalto, mentre il committente che in questo caso è Rfi è responsabile dell’appalto, ma non del subappalto e non possiamo non vedere che i lavoratori e le lavoratrici sono costretti a prendere dei rischi e a rifiutarli perché sono spesso ricattati e ricattabili dalla precarietà”.