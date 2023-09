Due ore a Palazzo Chigi con i capigruppo di Camera e Senato dei partiti della maggioranza, per fare il punto sulla ripartenza dopo la pausa estiva. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha radunato i rappresentati dei partiti in vista della stesura della legge di bilancio. Con lei anche i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani e il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Non ha partecipato alla riunione in sala Verde, invece, il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti.

Nel corso della riunione di maggioranza, secondo quanto si apprende, è stata ribadita la compattezza della coalizione, che “ha affrontato brillantemente l’ultimo anno nonostante i tentativi di divisione e sabotaggio“. Si preannuncia un anno complesso che la maggioranza – riferiscono fonti del governo – “è pronta ad affrontare con determinazione e serietà, a partire dalla legge di bilancio sulla quale i partiti della maggioranza sono tutti concordi nel concentrare le risorse su salari, sanità, famiglie e pensioni, a partire da quelle dei giovani”. Un lavoro che riguarderà anche “le riforme attese da questa Nazione” come la delega fiscale, l’autonomia differenziata, la riforma della Giustizia, e la riforma Costituzionale “che nelle prossime settimane – viene aggiunto – arriverà a definizione”.