“Le dimissioni di Mancini? Ognuno fa le sue scelte. Devo dire che poteva scegliere un momento diverso, sicuramente dimettersi prima di due partite importanti è una cosa che non mi aspettavo“. Lo ha detto l’ex capitano della Nazionale italiana di calcio Fabio Cannavaro in merito all’addio di Roberto Mancini. Il riferimento è agli scontri con Macedonia del Nord e Ucraina, i cui risultati garantiranno l’accesso agli Europei del 2024. “Il mio nome per la panchina? È successo tanto tempo fa, e probabilmente è legato al fatto che ho dato tanto per la Nazionale. Faccio l’allenatore da molti anni, ho avuto esperienze all’estero e una che non è andata bene in Italia. Intanto studio e vediamo cosa succede”.