Al termine della partita di LegaPro fra Taranto e Foggia è scoppiato un incendio sotto la tribuna che accoglie la tifoseria ospite. Secondo alcuni testimoni l’incendio sarebbe stato innescato da un fumogeno gettato su materiale di plastica e rotoli di catrame per i tappeti di erba sintetica per la pista di atletica del campo scuola, stivati sotto gli spalti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con sei squadre che hanno proceduto allo spegnimento dell’incendio dopo aver fatto evacuare la struttura. Sono in corso accertamenti, anche attraverso il sistema di videosorveglianza dello stadio, per fare piena luce sull’accaduto e stabilire le responsabilità. Il settore della curva sud sarà probabilmente dichiarato inagibile.