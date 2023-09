La moto che lo sbalza, il pilota che cade a peso morto sulla pista e viene travolto dalla moto alle sue spalle: è una dinamica orribile e già vista quella dell’incidente che ha coinvolto Pecco Bagnaia al primo giro del gran premio di Barcellona della MotoGp e ha portato all’interruzione della corsa dopo che un’altra carambola, causata dal compagno di squadra Bastianini, aveva messo fuori pista 5 delle otto Ducati in pista. Le preoccupazioni maggiori, tuttavia, sono per il campione del mondo in carica, investito in pieno sulle gambe dalla Ktm di Brad Binder dopo un highside all’uscita della seconda curva del circuito. Il pilota – che è sempre rimasto cosciente – è stato prima portato al centro medico per accertamenti e poi all’ospedale di Barcellona dove sarà sottoposto a una serie di esami per verificare la condizione di tibia e femore. “Bagnaia ha avuto una lesione importante, una moto gli è passata nella zona del femore e della tibia. Adesso è necessario svolgere una radiografia in ospedale per verificare la presenza di eventuali fratture”. Così Angel Charte, responsabile medico del Motomondiale, sulle sue condizioni. “Gli esami ci diranno se il femore e la tibia hanno delle lesioni, penso che comunque avrà buone notizie, con questi primi esami non abbiamo riscontrato deformità, ma sono necessari altri controlli. Le immagini a prima vista sembrano parlare di fratture appartenenti al passato, ma sarà necessario svolgere una Tac in ospedale a Barcellona”, aggiunge Charte.

In un weekend disastroso per la Ducati, e in attesa di conoscere le reali condizioni di Bagnaia, a Borgo Panigale tocca registrare anche il nuovo infortunio di Enea Bastianini. Il numero 23, alle prese con una annata fin qui veramente avara di soddisfazioni, ha innescato una caduta in staccata alla prima curva che lo ha steso e gli ha causato la frattura del malleolo tibiale. Probabile che il pilota debba subire una nuova operazione dopo la lunga riabilitazione della scapola. A fare le spese dello strike, peraltro sono state solo le Ducati di Fabio di Giannantonio, Johann Zarco, Alex Marquez e Marco Bezzecchi. Tutti e 4 i piloti Ducati sono poi riusciti a prendere il via alla ripartenza della gara.