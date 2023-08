La pagina facebook Meteo Veneto ha diffuso le immagini riprese in uno stabilimento balneare di Jesolo durante l’arrivo di una tromba marina che ha investito la Laguna di Venezia: “Dal momento che la tromba marina è approdata in terraferma – spiegano -, questa la si può catalogare come tromba d’aria/tornado, di bassa intensità sulla scala Fujita”