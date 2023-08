Torrenti in piena e centri abitati “sorvegliati speciali”. Le forti piogge in Alto Adige hanno portato la protezione civile altoatesina a tenere sotto stretto controlla i torrenti e i fiumi per il rischio esondazioni. A Trafoi il torrente si è gonfiato, mettendo in allerta i cittadini ai piedi dello Stelvio. Mentre a Merano il Passirio è in piena. Ecco le immagini.