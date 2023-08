Recedere dal contratto che vede l’ex ct della nazionale di calcio Roberto Mancini testimonial turistico delle Marche: è quanto chiede, in un post su Fb, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. In Regione la polemica è montata già da giorni, dopo che è diventata chiara la destinazione di Mancini, nuovo commissario tecnico dell’Arabia Saudita con un contratto tra i 25 e i 30 milioni netti all’anno fino al 2027. Giusto tenere l’allenatore di Jesi come volto per la promozione del turismo nelle Marche? Molti cittadini dicono di no, anche per ragioni economiche: secondo il Corriere Adriatico, Mancini riceve un compenso di 600mila euro per il biennio 2023-2025 per sponsorizzare la sua Regione. Eppure, per ora il presidente della Regione Francesco Acquaroli è stato irremovibile: “Mancini è e resterà testimonial delle Marche”.

Tra chi non è d’accordo c’è appunto il sindaco di Pesaro: “Alla faccia della Patria. Brutta e triste la vicenda di Mancini e la nazionale. Molte scuse, quando in fondo era solo questione di milioni, i tanti che intascherà per andare ad allenare l’Arabia Saudita – scrive nel post Ricci – Senza ipocrisia sappiamo bene che il calcio funziona così purtroppo, ma la nazionale non dovrebbe essere trattata come un club”. Quindi il primo cittadino propone “alla Regione Marche di recedere dal contratto che vede Mancini nostro testimonial turistico. Abbiamo bisogno di messaggi e testimonial positivi e unificanti, non divisivi – prosegue Ricci – In questo momento credo che l’immagine migliore nel mondo per le Marche sia quella di Gianmarco Tamberi (già testimonial social), grande campione che ha compiuto un’impresa storica”. Il post si conclude con un emblematico “fuori Mancini, dentro Tamberi come testimonial unico delle Marche”.

Eppure non tutti condividono la visione del sindaco di Pesaro. Nei giorni scorsi Marco Bruschini, direttore Atim (Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche), parlando al Corriere Adriatico ha manifestato entusiasmo per la notizia di Mancini diretto verso l’Arabia Saudita: “Questa sua decisione potrebbe rivelarsi un assist straordinario per le Marche, che ci spalancherebbe le porte verso l’Arabia Saudita, verso un turismo altospendibile che non siamo mai riusciti ad intercettare in pieno”.