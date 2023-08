Un ragazzo di 23 anni, residente in provincia di Milano e più precisamente nell’area dell’Adda Martesana, è stato arrestato ed è accusato, dalla procura di Milano, dei reati di detenzione e produzione di materiale pedopornografico, adescamento di minori, pornografia minorile, violenza sessuale, induzione a compiere atti sessuali con l’inganno, sostituzione di persona e tentata estorsione. La misura risale alle scorse settimane ed è stata la diretta conseguenza di una denuncia presentata da un minore, vittima del 23enne, ai carabinieri di Cassina de Pecchi per tentata estorsione e adescamento.

Dalla ricostruzione del ragazzino, si è compreso che quale era la tecnica di raggiramento e adescamento utilizzata dall’arrestato. La vittima ha infatti raccontato di aver ricevuto un invito da un profilo TikTok, risultato poi falso, a effettuare videochiamate di natura erotica su su Instagram e Whatsapp nel corso delle quali una ragazza nuda, scoperta poi essere in realtà l’indagato, l’avrebbe convinto a sua volta a denudarsi per poi interrompere di colpo le comunicazioni. Una volta conclusa la chiamata, la vittima ha dichiarato di aver iniziato a ricevere una serie di messaggi minacciosi che proponevano un reale incontro sessuale fra i due, pena la divulgazione del video della chiamata registrato.

Dopo la denuncia, i militari dell’Arma si sono presentati all’incontro concordato e hanno preso in sequestro cellulari e computer del 23enne. Nel corso di un’analisi più approfondita dei dispositivi, è emerso che l’arrestato deteneva materiale pedopornografico ma anche le prove di altri raggiri in cui il giovane si sarebbe finto una ragazza o un minore utilizzando dati e fotografie prese da varie piattaforme social per adescare giovani e giovanissimi videoregistrando le telefonate. I video incriminati venivano inoltre diffusi su chat e gruppi specificatamente a sfondo sessuale di cui lo stesso 23enne faceva parte. Ulteriori indagini sono in corso per accertare quali e quante persone siano state vittime di furto di identità o adescamento online a fini sessuali.