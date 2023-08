“Mando i video a chi devo e li elimino”. Così Angelo Flores, il più grande degli indagati per lo stupro di gruppo di Palermo, in cui sette ragazzi hanno abusato di una 19enne, nelle ore successive alla violenza, si preoccupava di una clip girata durante gli abusi. Secondo quanto intercettato poco prima dell’arresto del giovane, Flores rispondendo a un amico che lo invitava a cancellare il filmato della violenza, si preoccupava, prima di eliminarlo, di inviarlo “a chi devo”. Proprio su questo, ora, si stanno concentrando le indagini degli inquirenti che stanno accertando a chi Flores abbia mandato le immagini e a quale scopo.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, tra le ipotesi c’è anche quella della vendita del video: Flores voleva piazzare le riprese, rivendendole per guadagnarci sopra. Quel che appare quasi certo, intanto, è che il video sia stato condiviso. Tanto che su Telegram si è scatenata una vera e propria caccia alle immagini, con utenti che si sono detti anche disponibili ad acquistare il filmato. Flores, comunque, non ha cancellato il video: gli inquirenti lo hanno trovato nel suo telefono.

Il Corriere parla di 15 minuti di video che smentiscono la difesa del gruppo, incentrata sul consenso della vittima. Proprio Flores avrebbe abbordato la ragazza, che al momento della denuncia ha fatto il suo nome per primo. Di Trapani, invece, avrebbe chiesto al barman del locale di farla ubriacare. La Grassa nel video resta in disparte, ma non ferma gli amici. Poi c’è Arnao, che con La Grassa discute del video dello stupro e parlano di un telefono nascosto. Il più violento dei sette, riporta ancora il quotidiano di Via Solferino, è Maronia che davanti al gip è scoppiato a piangere. Mentre Barone ha scelto di non rispondere al magistrato. Il più piccolo, diventato 18enne pochi giorni dopo la violenza, secondo il gip non mostra segni di pentimento, e così, dopo l’iniziale scarcerazione, è stato di nuovo arrestato.

Intanto, per “evitare azioni destabilizzanti per l’ordine e la sicurezza”, i sei maggiorenni al momento della violenza sono stati trasferiti dal carcere Lorusso di Pagliarelli e portati in altrettanti penitenziari siciliani.