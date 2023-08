Per fortuna la velocità non era quella di quando corrono in pista: ad evitare il peggio in uno scontro tra mini-car elettriche su cui viaggiavano alcuni velocisti impegnati ai Mondiali di atletica è stata l’andatura lenta. Lo scontro è avvenuto fuori dallo stadio di Budapest poco prima delle semifinali dei 200 metri maschili. Nell’impatto una persona che si trovava a bordo di una delle due macchine è stata anche sbalzata a terra.

A bordo di una delle due mini-car c’era anche Noah Lyles, americano, nuovo campione del mondo dei 100 metri e indiziato numero uno anche per i 200. L’incidente ha fatto rinviare la prima semifinale – in cui gareggiava Lyles. Quest’ultimo poi è sceso in pista e ha reso chiaro che quel piccolo contrattempo non ha avuto effetto: ha fatto registrare il miglior tempo tra le tre semifinali (19.76). La finale è in programma stasera alle 21,50.