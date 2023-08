La nostra Costituzione nasce “per superare, per espellere, l’odio, come misura dei rapporti umani. Quell’odio che, la civiltà umana, ci chiede di sconfiggere nelle relazioni tra le persone; sanzionandone, severamente, i comportamenti, creando, così, le basi delle regole della nostra convivenza”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Meeting di Cl a Rimini. “Vorrei che ci interrogassimo su cosa si fonda la società umana; la realtà nella quale ciascuno di noi è inserito: è il carattere dello scontro? – si chiede il capo dello Stato – È inseguire soltanto il proprio accesso ai beni essenziali e di consumo? È l’ostilità verso il proprio vicino, il proprio lontano? È la contrapposizione tra diversi? O è, addirittura, sul sentimento dell’odio, che si basa la convivenza tra le persone? Se avessimo risposto affermativamente, anche, soltanto, a una di queste domande, con ogni probabilità, il destino dell’umanità si sarebbe condannato da solo“. Secondo il presidente “l’aspirazione non può essere quella di immaginare che l’amicizia unisca soltanto coloro che si riconoscono come simili. Al contrario. Se così fosse, saremmo sulla strada della spinta alla omologazione, all’appiattimento. L’opposto del rispetto delle diversità, delle specificità proprie a ciascuna persona. Non a caso, la pretesa della massificazione è quel che ha caratterizzato ideologie e culture del Novecento che hanno portato alla oppressione dell’uomo sull’uomo”. Il discorso del presidente non si è riferito in modo esplicito a nessuna questione di attualità e per di più parlava al Meeting che è detto “dell’amicizia”. Ma non si può non ricordare che proprio negli ultimi giorni – tra le mille uscite scomposte del generale Roberto Vannacci – ce n’era una che le riassumeva probabilmente tutte: “Se questa è l’era dei diritti – è scritto nel libro dell’ufficiale – allora, come lo fece Oriana Fallaci, rivendico a gran voce anche il diritto all’odio e al disprezzo e a poterli manifestare liberamente nei toni e nelle maniere dovute“.

Mattarella aggiunge: “Le identità plurali delle nostre comunità sono il frutto del convergere delle identità di ciascuno di coloro che le abitano, le rinnovano, le vivificano. Nel succedersi delle generazioni e delle svolte della storia”. “È la somma dei tanti tu uniti a ciascun io, interpellati dal valore della fraternità, o, quanto meno, del rispetto e della, reciproca, considerazione” ha aggiunto. “È il valore della nostra patria, del nostro straordinario popolo – tanto apprezzato e amato nel mondo – frutto, nel succedersi della storia, dell’incontro di più etnie, consuetudini, esperienze, religioni; di apporto di diversi idiomi per la nostra splendida lingua; e diretto a costruire il bene comune”, ha spiegato il capo dello Stato.

Il capo dello Stato ribadisce che “è la dimensione comunitaria, sono le relazioni sociali, a determinare la concretezza di esercizio dei diritti”. “Nel dibattito pubblico, si cita, sovente, il ‘diritto alla felicità’, elencata – come da perseguire – assieme a quelli alla vita e alla libertà, nella Dichiarazione di indipendenza, del 4 luglio 1776, degli Stati Uniti”. “Non vi è definizione equivalente nel testo della nostra Carta costituzionale – continua Mattarella – eppure, vi sono pochi dubbi, circa il fatto che, gli articoli della Costituzione, delineino una serie di diritti, e chiedano, alla Repubblica, una serie di azioni positive, per conseguire condizioni che rendano gratificante l’esistenza; sia pure senza la pretesa che la felicità sia una condizione permanente; quasi che la vita, con le sue traversie, non introduca momenti di segno diverso”, ha aggiunto Mattarella, riferendosi all’articolo 2, “dove si prevede che la Repubblica deve riconoscere, e garantire, i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità; e deve richiedere l’adempimento dei doveri, inderogabili, di solidarietà”. E all’articolo 3, “che chiede, alla Repubblica, di rimuovere gli ostacoli, che impediscono il pieno sviluppo della persona umana; dopo aver sancito che, tutti i cittadini, hanno pari dignità sociale, e sono uguali davanti alla legge”.