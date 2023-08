Due turisti italiani, Domenico Gritto di 24 anni e Vincenzo Tizzano di 32, originari di Pozzuoli (Napoli), sono morti in un incidente stradale in Albania nella notte del 24 agosto. A riferirlo è la polizia albanese con un comunicato, nel quale si spiega che attorno alle 3 del mattino, mentre i due stavano rientrando in moto verso la città di Saranda, nel Sud del paese, una Mercedes guidata da un 17enne albanese, senza patente di guida e al di sotto dell’età anagrafica legale per possederla, ha tagliato loro la strada in maniera improvvisa.

L’impatto è stato fatale per i due italiani, mentre il conducente dell’auto incriminata e un coetaneo che era a bordo sono stati ricoverati in ospedale. Il guidatore responsabile dell’incidente è stato arrestato. Il Consolato generale d’Italia a Valona, in raccordo con la Farnesina, ha fatto sapere di seguire il caso “con la massima attenzione”.