Il governo non intende introdurre altre misure sugli extraprofitti come quella sulle banche. Parola di Adolfo Urso. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, nel corso di un incontro con la stampa al Meeting Cl di Rimini, sottolineando che la tassa sugli extraprofitti delle banche è una misura giusta, ha ribadito: “Non abbiamo intenzione di fare altro, non ci sono altri settori in questo momento in cui c’è una così evidente divaricazione”.

In queste settimane il dibattito si è sviluppato intorno a questo strumento. Tra i vari settori sui quali è stato proposto un possibile meccanismo di tassazione degli extraprofitti sono stati citati l’intermediazione mobiliare, la farmaceutica, l’e-commerce, le telecomunicazioni, l’industria degli armamenti.