Non preghiere né pensieri, ma l’invito a donare, dando anche piccolo aiuto concreto alle popolazioni colpite dagli incendi che hanno devastato le Hawaii, in particolare l’isola di Maui e Lahaina. È questo l’appello lanciato dall’ex presidente statunitense, Barack Obama, che, via social, ha deciso di sostenere con un video la Croce Rossa hawaiana e alla Ong Malama Maui. “Come tante persone nel mondo, io e Michelle abbiamo il cuore spezzato per i danni devastanti” degli incendi dice Obama nel video. “Ora ci ritroviamo a piangere le vite perdute e i nostri pensieri e preghiere vanno alle famiglie che hanno perso così tanto – aggiunge – Il fatto è che i pensieri e le preghiere in un momento come questo non bastano”. Da qui l’invito a mobilitarsi per sostenere quelle associazioni che “stanno fornendo un sostegno diretto alle persone che ne hanno bisogno”. “L’Ohana (la famiglia ndr) – continua – si unisce e fa di tutto per restituire all’isola, alla città e alle persone”, ciò che gli incendi ha tolto loro.