Una donna di 43 anni è deceduta lasciandosi morire di fame nel carcere di Torino dove era detenuta. La donna, di origini nigeriane, stava scontando una pena che sarebbe dovuta terminare nell’ottobre del 2030. A dare notizia del suo decesso è stato il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe tramite il proprio Segretario regionale Vicente Santilli.

“L’intervento degli Agenti di Polizia Penitenziaria di servizio non ha purtroppo impedito la morte della detenuta” ha comunicato Scintilli, evidenziando che la donna, entrata in carcere nel luglio scorso in un reparto riservato a detenuti con disagi di carattere psichiatrico, si era “fin da subito rifiutata di assumere alimenti, rifiutava ogni cura e sollecitazione a mangiare e persino i ricoveri in ospedale”. Scintilli ha poi concluso sottolineando il fatto che il Piemonte è “una delle Regioni d’Italia con il maggior numero di detenuti”. Sulla vicenda è intervenuto anche Donato Capace, segretario generale del Sappe, denunciando la situazione sanitaria precaria delle carceri che rimane “allarmante” e “non superata” e chiedendo “interventi concreti” fra cui anche la riapertura degli “Ospedali psichiatrici giudiziari” e maggiori investimenti e tecnologie.

Protesta anche Antigone che in generale ricorda le difficili condizioni nelle carceri italiane: “Il sovraffollamento continua ad essere una delle principali problematiche del sistema penitenziario italiano“, si legge in una nota, “con un tasso che viaggia attorno al 121%, con 10.000 persone detenute in più rispetto ai posti effettivamente disponibili (e un numero di presenze in costante crescita). Il sovraffollamento non toglie solo spazi vitali, ma anche possibilità di lavoro e di svolgere attività che spezzino la monotonia della vita penitenziaria. Quella monotonia che porta all’emergere di situazioni di forte depressione, alla base di un aumento di suicidi e atti di autolesionismo nel periodo estivo”. E ancora: “Proprio i suicidi, pur nel silenzio della politica e di parte del sistema dell’informazione, continuano ad essere una piaga a cui il carcere ha abituato. Dopo gli 85 dello scorso anno, quest’anno sono già 42 e 1.352 quelli avvenuti dal 2000 ad oggi. L’estate, da questo punto di vista, non aiuta”.