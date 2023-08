Un saccheggio di massa, con tanto di organizzazione via social. Ci sono stati momenti di panico a Oxford Street, la via dello shopping di Londra, mercoledì sera: decine di ragazzi si sono dati appuntamento, via Tiktok, per saccheggiare i negozi e provocare il caos.

La notizia è stata pubblicata dal The Indipendent e sui social circolano diversi video di quanto accaduto, con i giovani in fuga lungo la celebre via e i poliziotti scesi in strada per riportare l’ordine. Nelle immagini anche delle tensioni tra i presunti saccheggiatori e gli agenti. Secondo quanto riporta la testata britannica diversi negozi sono stati costretti a chiudere e gli acquirenti hanno dovuto lasciare gli esercizi. “Tratteremo con fermezza chiunque venga nel West End con l’intenzione di commettere un crimine”, ha scritto mercoledì la Polizia metropolitana di Londra su Twitter. “Gli ufficiali continuano a fornire una presenza rassicurante all’interno dell’area di Oxford Street. Abbiamo emesso 24 ordini di dispersione e arrestato cinque persone”, si legge in un altro post.

I giovani, secondo quanto riporta il The Indipendent, si sono dati appuntamento via Tiktok e Snapchat dove hanno circolato video, sotto la categoria “Oxford Circus Jd rapina”, di ragazzi che incoraggiavano gli altri a riunirsi alle ore 15 di mercoledì per saccheggiare i negozi lungo la strada. Uno di questi suggeriva anche un “codice di abbigliamento”, con passamontagna e guanti, e avvertiva di “non venire se non puoi correre, non portate armi”.

video Tiktok e Twitter/Paul Brown