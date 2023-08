“La mia posizione, anche sulle sentenze, l’ho espressa ieri con chiarezza. De Angelis ha commesso un errore importante nel parlare in termini di certezza. Ha parlato a titolo personale, ci tengo a chiarirlo ancora una volta. Adesso farò le mie valutazioni ma lui non ha alcun ruolo politico all’interno dell’amministrazione regionale”. Lo ha specificato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca a margine di un evento a Latina. “Io mi sento spessissimo con la Meloni – ha aggiunto -, abbiamo avuto modo di sentirci ma velocemente” anche in questa occasione e “mi ha chiesto di chiarire, sicuramente non era felice per quanto accaduto“. Nelle ultime ore il capo della comunicazione della Regione Lazio, con un nuovo post su Facebook, ha fatto parziale marcia indietro sulle sue affermazioni sulle responsabilità della Strage di Bologna. “Intendo scusarmi – ha scritto – con quelli – e sono tanti, a partire dalle persone a me più vicine – a cui ho provocato disagi, trascinandoli in una situazione che ha assunto dimensioni per me inimmaginabili. Ho servito e rappresentato le istituzioni democratiche per anni e ne ho il massimo rispetto, così come per tutte le cariche dello Stato, che da parlamentare ho contributo ad eleggere e che oggi sostengo come cittadino elettore. Fra queste e prima di tutte, la Presidenza della nostra Repubblica. In merito alla più che quarantennale ricerca della verità sulla strage di Bologna, l’unica mia certezza è il dubbio“.