I vigili del fuoco del reparto volo, nel tardo pomeriggio di ieri, hanno recuperato con l’elicottero Drago 66 due alpinisti rimasti bloccati a circa 3mila metri di quota sulla via Mellano-Perego, nel vallone di Piantonetto a Locana, nel Torinese. I due erano diretti al Becco di Valsoera quando sono rimasti bloccati e hanno dovuto chiedere l’intervento dei soccorsi. Una volta individuati, l’equipaggio dell’elicottero ha raggiunto la zona dell’intervento e manovrato per circa un’ora e mezza. Un salvataggio reso ancora più difficile dalle forti raffiche di vento. Alla fine i due sono stati recuperati e condotti in sicurezza al rifugio sopra la diga del Teleccio.