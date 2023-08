Niente da fare per il trasferimento di Gaetano Castrovilli al Bournemouth. Il centrocampista della Fiorentina non ha superato le visite mediche della squadra inglese e presto tornerà in Italia. A dare l’annuncio è stato lo stesso club viola, in una nota: “I risultati degli esami medici effettuati non sono stati ritenuti idonei”, si legge. Il numero 10, specifica il comunicato, tornerà regolarmente a disposizione di mister Vincenzo Italiano a partire da lunedì 7 agosto, “avendo superato in Italia tutte le visite mediche necessarie per lo svolgimento dell’attività agonistica”.

La società del presidente Rocco Commisso, dopo non essere riuscita a trovare un accordo con il calciatore per il rinnovo del contratto, aveva accettato l’offerta del Bournemouth: 12 milioni subito, più uno di bonus, per un trasferimento a titolo definitivo. Con l’interruzione della trattativa, ai tifosi viola resta ora il dubbio sull’integrità fisica di Castrovilli, soprattutto alla luce del brutto infortunio al ginocchio sinistro subito al termine della stagione 2021/2022.