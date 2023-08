“Dilettanti allo sbaraglio, irresponsabili”. Così Vincenzo De Luca ha definito gli esponenti del governo e i vertici dell’Inps dopo il messaggio, arrivato sui cellulari dei percettori del reddito di cittadinanza, che ha sancito la stop alla misura voluta dal M5s. “Chi è in una situazione di disagio deve rivolgersi ai servizi sociali dei Comuni per essere recuperato fino a dicembre. Il primo di settembre dovrebbe entrare la piattaforma dell’Inps per avviare le persone ai corsi di formazione”.