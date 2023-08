A Gerenzano, nel varesotto, quasi tutti gli edifici sono stati pesantemente danneggiati dal maltempo abbattutosi su parte della Lombardia tra il 21 e il 24 luglio. Dopo oltre una settimana, si fa il possibile per rivestire con teli i tetti parzialmente distrutti dalla grandine. L’amministrazione comunale di Gerenzano ha stimato danni per 2 milioni e mezzo di euro sugli immobili pubblici e di 40 milioni di euro per le abitazioni private. Una nuova ondata di maltempo è attesa sul Nord Italia a partire da venerdì.