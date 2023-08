L’edificio del Senato al Capitol Hill di Washington è stato evacuato dopo che le autorità sono state allertate sulla possibile presenza di un uomo armato. Dopo i controlli di rito si la polizia ha specificato che si è trattato di un falso allarme. Proprio nelle scorse ore Donald Trump – incriminato per l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021 – ha puntato il dito contro gli accusatori tentando di galvanizzare i suoi supporter. “Nonostante avesse perso”, secondo l’accusa Trump “era determinato a restare al potere. E così per più di due mesi dopo le elezioni del 3 novembre 2020 ha diffuso bugie” sul fatto che il risultato del voto era frutto di frode e che lui “aveva vinto. Affermazioni false, che sapeva essere false” ma che ha “ripetuto e disseminato” per farle apparire “legittime e creare un’atmosfera di sfiducia e rabbia”.

L’allarme arriva 24 ore dall’attesa apparizione dell’ex presidente in tribunale a Washington per la sua incriminazione. La città è in allerta e si sta preparando all’arrivo dell’ex presidente. Le perquisizioni in corso all’edificio del Senato non hanno finora portato risultati e non ci sono conferma né di armi né di spari. “Per favore, state lontano dall’area perché stiamo ancora indagando. Continueremo a comunicare con il pubblico qui – aveva twittato la polizia di Capitol Hill – Se vi trovate all’interno degli edifici del Senato, tutti dovrebbero trovare un posto sicuro a causa delle notizia di un uomo armato. Da notare che non abbiamo notizie confermate di colpi di arma da fuoco“. Poi l’allarme è cessato.