Un giovane di origini canadese è stato ricoverato con codice rosso in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato coinvolto in un incidente in viale Umbria angolo via Colletta a Milano. Il ragazzo, che secondo le prime ricostruzioni ha fra i 18 e i 25 anni, è stato travolto da un’auto ed è rimasto schiacciato contro un palo ad un incrocio stradale. Secondo le prime ricostruzioni della dinamica, l’auto, un’Audi RS7 di colore nero è sbandata all’incrocio dopo uno scontro con un’altra auto travolgendo il giovane. Altre tre persone sono rimaste coinvolte nell’incidente: due donne di 38 e 52 anni e un uomo di 57, due di loro sono stati portati al Policlinico.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra del distaccamento di Piazzale Cuoco, i soccorritori di Areu e la polizia locale di Milano.