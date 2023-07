Sale a 39 il bilancio dei morti a causa dell’esplosione di un ordigno durante un raduno politico a Bajaur, in Pakistan. Lo riferiscono le autorità. Decine di persone sono rimaste uccise e altre ferite, più di 150, nell’esplosione di un ordigno durante un raduno politico in Pakistan. Lo riferisce la polizia. L’esplosione è avvenuta all’interno del convegno dei lavoratori Jamiat Ulema-e-Islam Fazal (JUI-F) nel distretto di Bajaur, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa. JUI-F è il più grande partito politico-religioso del Paese. “Si tratta di un sospetto attentato suicida. Tuttavia, siamo in fase di conferma”, ha detto Akhtar Hayat Gandapur, ispettore generale della polizia di Khyber Pakhtunkhwa.