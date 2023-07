“Ho deciso di candidarmi alle elezioni per il seggio lasciato da Berlusconi al Senato – annuncia Marco Cappato, tesoriere dell’associazione Luca Coscioni e Presidente di Eumans, in un video – nel seggio Monza e Brianza dove sono cresciuto. Voglio portare in Parlamento temi e battaglie che mi stanno a cuore e che di questi tempi sono a rischio, o trascurati e riguardano la vita delle persone, della democrazia, del pianeta. Chi pensa sia una buona idea e vuole dare una mano, mi contatti. Grazie!”