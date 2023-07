A 30 anni Marco Verratti sceglie di rinunciare al calcio europeo, alla rincorsa della Champions League, alle competizioni di alto livello: ha 156 milioni di motivi per farlo. Il centrocampista azzurro è a un passo dall’accettare il triennale che gli è stato offerto dall’Al Hilal: 52 milioni di euro all’anno, che fanno appunto 156 milioni totali. In Arabia Saudita si unirebbe al club che ha già ingaggiato tra gli altri Kalidou Koulibaly e Sergej Milinkovic-Savic.

Verrati, in uscita dal Psg, era finito nell’orbita di Atletico Madrid e Liverpool. Ma ovviamente l’offerta arrivata dall’Arabia Saudita non ha paragoni, almeno per quanto riguarda il calciatore. L’offerta dell’Al Hilal per il club parigino invece è al ribasso: 30 milioni di euro, mentre il Psg spera di ottenerne almeno 80.