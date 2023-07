“La gestazione per altri è già reato in Italia, perché renderlo universale? Io ricordo che chi commette atti di tortura all’estero, in Italia non è punibile. Stessa cosa per chi si macchia del delitto di riduzione in schiavitù o prostituzione minorile. Secondo la maggioranza di destra, dovrebbe invece essere punito in Italia chi fa ricorso alla Gestazione per altri all’estero negli stati in cui ciò è regolamentato e legittimo”. È un passaggio dell’intervento che il deputato del Pd, Alessandro Zan, ha fatto alla Camera durante la proposta di legge per rendere la gestazione per altri, anche detta maternità surrogata, un reato universale. Con 166 sì l’Aula ha approvato il testo di Fratelli d’Italia, che ora dovrebbe passare all’esame del Senato. Una proposta che ha spaccato anche il centrosinistra con l’esponente di Verdi-Sinistra Zanella favorevole al reato universale e dall’altra parte Zan uno dei più critici nei confronti della maggioranza. “E allora dovreste guardare negli occhi Elon Musk e ditegli che è un criminale – ha detto Zan rivolgendosi alla maggioranza – E invece siccome Musk è di destra e anche ricco quando l’ha incontrato Meloni gli ha aperto le porte di Palazzo Chigi e ha chiuso entrambi gli occhi. Se sei di destra e ricco la gpa non è un problema” ha concluso