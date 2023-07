Aveva portato fuori il cane e passeggiava in compagnia della figlia 14enne quando è stato aggredito e accoltellato: per questo motivo un 50enne è ora ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano. L’aggressione si è svolta nella serata del 25 luglio in via Rizzardi, nei pressi di un’area verde del capoluogo lombardo, il parco di Trenno. Secondo le prime ricostruzioni, a compiere l’agguato sono stati tre uomini con il volto coperto da un passamontagna. Una volta avvicinatisi hanno preso ad insultare verbalmente l’uomo, poi sono passati ai pugni, infine hanno tirato fuori un’arma da taglio infliggendo quattro coltellate al torace della vittima. Sulla vicenda sta attualmente indagando la Polizia di Stato.