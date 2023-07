Almeno un membro dell’equipaggio ha perso la vita, mentre altri sono rimasti feriti: è il bilancio di un incendio scoppiato la scorsa notte a bordo di una nave mercantile che si trovava a circa 27 miglia nautiche (50 km) a nord dell’isola settentrionale di Ameland, in Olanda. A dare notizia dell’accaduto è la Guardia Costiera olandese, che ha spiegato che 23 membri dell’equipaggio sono stati evacuati dalla Fremantle Highway. “L’equipaggio ha cercato di spegnere l’incendio da solo, ma non ci è riuscito. Purtroppo una persona è morta e molte altre sono rimaste ferite”, hanno dichiarato le autorità. Alcuni membri dell’equipaggio si sono messi in salvo saltando dalla nave e raggiungendo le imbarcazioni di soccorso che nel frattempo erano giunte sul posto, mentre il resto della ciurma è stato portato a terra dagli elicotteri della Guardia Costiera. La nave cargo panamense Fremantle Highway era in viaggio da Bremerhaven, in Germania, a Port Said, in Egitto: trasportava poco meno di 3mila auto, tra cui un certo numero di veicoli elettrici. Le cause dell’incidente sono ancora tutte da accertare, ma, secondo quanto dichiarato da un portavoce della Guardia Costiera, si sospetta che l’incendio sia divampato in una delle auto elettriche trasportate dall’imbarcazione.