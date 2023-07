“Non è maltempo, è crisi climatica”. Lo dicono le attiviste e gli attivisti di Fridays For Future all’indomani della tempesta che si è abbattuta su Milano la scorsa notte. Questa mattina la città si è risvegliata con uno scenario “lunare, poco terrestre”. Una strage di alberi secolari che sono caduti su strade, auto e case causando danni e disagi . “In 80 anni non ho mai visto una scena simile” racconta una pensionata mentre osserva un albero sradicato. “Sono scene che siamo abituati a vedere nei Caraibi o negli Stati Uniti ma ormai accadono sempre più spesso anche qui” spiega un’altra signora in viale Argonne, una delle zone più colpite della città.