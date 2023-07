Il club saudita della Pro League Al Hilal ha presentato la più elevata offerta di sempre nella storia del calcio per Kylian Mbappé, attaccante francese del Paris Saint Germain. L’offerta record, che supererebbe quella con cui il Psg acquistò il brasiliano Neymar per 222 milioni nel 2017 dal Barcellona, prevede una quota di 300 milioni di euro per l’acquisto del cartellino del giocatore, che potrebbero andare nelle casse del Psg. Di 400 milioni sarebbe invece ingaggio biennale per il giocatore. Il rapporto fra Mbappé e il Psg sembra essere in forte crisi, tanto che l’attaccante è stato escluso dal tour pre-campionato che il club sta facendo in Giappone in questi giorni. Inoltre, il contratto di Mbappé con il Psg scadrà nell’estate del 2024, e si ritiene già altamente probabile che il suo futuro sarà lontano da Parigi.

Sebbene l’attaccante abbia dichiarato di voler rimanere al Psg nella prossima stagione, la società francese teme fortemente di perderlo a parametro zero l’anno prossimo. Il Psg è infatti certo che Mbappé abbia concordato un trasferimento gratuito al Real Madrid per la prossima estate, mentre fonti parigine affermano che beneficerebbe di una cifra alla firma di 160 milioni di euro se si trasferisse nella capitale spagnola alla scadenza del contratto. Nei giorni scorsi sono stati diversi i club che si sono interessati all’acquisto del francese, tra cui Chelsea, Manchester United, Tottenham, Inter e Barcellona. L’eventuale cessione del francese in questa sessione di mercato estiva, consentirebbe al Psg di assicurarsi un ritorno sull’investimento di Mbappé, costato 180 milioni di euro nel 2017 e rinnovato l’anno scorso con un nuovo contratto più oneroso quando il Real Madrid si era già mostrato interessato all’attaccante.

L’Al Hilal è uno dei quattro club della Pro League saudita che ora sono di proprietà maggioritaria del Saudi Public Investment Fund (PIF), un fondo sovrano con asset in gestione che secondo quanto riferito vale oltre 500 miliardi di sterline. L’operazione di trasferimento di Mbappé in Arabia Saudita sarebbe al momento la più grande affermazione della sua forza in ambito sportivo ed economico.