Mentre Rodi brucia ancora, dalla Grecia arriva la notizia che un vasto incendio è scoppiato ieri pomeriggio con diversi focolai nella zona di Perithia a nord di Corfù, isola greca nel Mar Jonio. Le autorità hanno evacuato 17 villaggi, la Guardia costiera ha portato in salvo 59 persone che si trovavano sulla spiaggia di Nisaki. I pompieri hanno lavorato per tutta la notte per impedire che le fiamme raggiungessero le abitazioni. Circa 2.500 persone sono state evacuate dall’isola greca durante la notte. Per motivi di sicurezza, residenti e turisti sono stati allontanati dalle aree vicine al fronte dell’incendio e trasferiti allo stadio Agios Markos e al Teatro Municipale di Corfù. Il sindaco di Corfù, Giorgos Mahimaris ha dichiarato che è stato “un incendio doloso”. Due elicotteri e due aerei dei vigili del fuoco stanno lavorando per spegnere l’incendio, ha aggiunto Mahimaris. Peggiora intanto la situazione a Rodi: ha ripreso vigore l’incendio nell’isola in particolare nei pressi dell’insediamento di Asklipieio in direzione Sud come riporta il media Kathimerini. “Le case stanno bruciando”, ha detto alla tv Ert il consigliere comunale Dimitris Zannetoulis, sottolineando, “consegneremo ai nostri figli la terra bruciata”. Il grande incendio a Rodi ha raggiunto proporzioni da incubo e sta bruciando in modo incontrollabile per il settimo giorno consecutivo.

Nella giornata di domenica, dove le temperature hanno raggiunto il picco, sono scoppiati 64 incendi in vari punti del Paese. Allerte sono state diramate anche ad Aigio, dove un incendio scoppiato ieri pomeriggio è fuori controllo. Fiamme stanno avanzando anche a Karystos, dove solo uno dei tre fronti delle fiamme è stato domato. Un grande incendio è scoppiato sulle montagne del monte Pantokratoras, sull’isola di Corfù. Il fuoco si sta propagando su più fronti con focolai sia sul lato nord che su quello sud della vetta della montagna. Per il momento bruciano gli agrifogli e le praterie, mentre le aree residenziali non sono finora a rischio. Ieri la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha chiamato il premier greco Kyriakos Mitsotakis per esprimere il “pieno sostegno” dell’Ue “alla Grecia, che sta affrontando devastanti incendi boschivi e una forte ondata di caldo a causa del cambiamento climatico”. “La Grecia – ha scritto von der Leyen su Twitter – sta gestendo questa difficile situazione con professionalità, ponendo l’accento sull’evacuazione sicura di migliaia di turisti e può sempre contare sulla solidarietà europea. I vigili del fuoco dell’Ue sono già sul campo”.

I vigili del fuoco in Grecia stanno lottando per contenere 82 incendi in tutto il paese, 64 dei quali sono iniziati domenica, finora il giorno più caldo dell’estate. Oltre ai grandi roghi sull’isola di Rodi, che hanno costretto alla fuga 19.000 persone, sono scoppiati incendi anche sulle isole di Evia e appunto Corfù. A Evia, le autorità hanno detto ai residenti di quattro villaggi meridionali di evacuare nella città di Karystos, a ovest del punto in cui l’incendio stava avanzando. Il vicegovernatore della Grecia centrale Giorgos Kelaiditis, che si trovava vicino a uno dei villaggi, ha dichiarato all’agenzia statale Ana-Mpa che la situazione è difficile. “Il fuoco può essere a 2 chilometri di distanza, ma il vento è forte, il fumo denso e l’aria è difficile da respirare”, ha detto. Altri incendi sono scoppiati nella regione settentrionale del Peloponneso, vicino alla città di Aigio. Il traffico sulla vecchia strada statale Atene-Patrasso, che attraversa la costa, è stato interrotto. Poco prima della mezzanotte di ieri, le autorità hanno chiesto ulteriori evacuazioni da Corfù e dal Peloponneso settentrionale. Nel caso di Corfù, hanno affermato che l’incendio si stava “spostando verso sud-est su un ampio fronte” e hanno aggiunto che navi private erano pronte a raccogliere gli sfollati. Un incendio è divampato a ovest del sito archeologico di Epidauro, hanno detto i vigili del fuoco. Il ministero dei cambiamenti climatici e della Protezione civile ha dichiarato che l’emergenza a Rodi ha innescato “la più grande evacuazione per incendi nel Paese”