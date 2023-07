Scontro a distanza tra il ministro Nello Musumeci e la segretaria del Pd Elly Schlein. “Il salario minimo come dice la leader del Pd, è anche una risposta alla mafia? Io credo che sia una risposta il lavoro, basta con questo assistenzialismo” ha detto il ministro alla Protezione civile Nello Musumeci, parlando a margine di un’iniziativa di Fratelli d’Italia, al San Paolo Palace di Palermo. Parole alle quali ha risposto a stretto giro Schlein, dal Nazareno. “Non so che in Paese vive Musumeci, nel nostro ci sono 3 milioni e mezzo di lavoratori poveri. In pochi mesi sono passati da prima gli italiani a prima gli sfruttatori. Vorrei che Musumeci rileggesse la Costituzione, l’articolo 36, non si può tenere insieme lavoro e povero nella stessa frase – ha spiegato la segretaria del Pd-. La destra pensa che il lavoro sia un favore e invece è un diritto. Noi continuiamo a batterci per la nostra proposta di salario minimo, la destra è in difficoltà e non ha argomenti”