Ci sarà un avversario in grado di tenerlo motivato e lo farà migliorare nel corso della carriera? Carlos Alcaraz, fresco vincitore di Wimbledon e numero uno al mondo nella classifica Atp, non ha dubbi: “In questo momento ritengo di avere un rivale con quelle caratteristiche e, non ho paura di dirlo, è Jannik Sinner”.

Il tennista italiano viene quindi “incoronato” dal fenomeno murciano come colui che gli contenderà in futuro la palma del migliore al mondo: “Abbiamo giocato partite incredibili su grandi palcoscenici e, con il passare degli anni, avremo battaglie ancora migliori per i grandi titoli”, ha spiegato Alcaraz in un’intervista rilasciata a TyC Sports.

I due sono considerati da un paio d’anni i giovani più promettenti del circuito, destinati a ereditare la rivalità degli ultimi vent’anni tra Federer, Nadal e Djokovic. Finora si sono incrociati sul campo in 6 occasioni nel circuito Atp, vincendo tre partite a testa. L’ultimo match che li ha visti contrapposti è stata la semifinale del Masters 1000 di Miami, lo scorso maggio. A spuntarla fu Sinner in tre set.