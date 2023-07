Un autista di 46 anni è morto travolto dal suo stesso furgone in via Gallarate a Milano. L’incidente è avvenuto questa mattina: secondo quanto ricostruito, il 46enne stava cercando di fermare il mezzo che si trovava in discesa quando è rimasto schiacciato. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco: il corpo è stato estratto sollevando il furgone con cuscini ad aria.