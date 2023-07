Mercoledì 12 luglio l’Aula del Senato ha approvato il disegno di legge sull’istituzione della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forza armate, che verrà celebrata il 4 novembre. “Sono contento che non ci sia stato alcun voto contrario – ha detto il presidente di Palazzo Madama, Ignazio La Russa – Che questo serva a ricordare la memoria di tutti i soldati della Prima guerra mondiale, che, come ha detto Ungaretti, ‘si sta come d’autunno sugli alberi le foglie'”.