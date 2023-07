Sono due i ragazzi dispersi nel fiume Po a Revere (Mantova), per i quali sono ora in corso le ricerche da parte dei vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di due giovani, uno poco più che 20enne e l’altro di 30 anni, entrambi residenti ad Ostiglia, il paese che si trova sulla sponda del fiume di fronte a quella di Revere dove i due sono scomparsi mentre oggi pomeriggio, verso le 17, facevano il bagno con un gruppo di amici. Da alcune ore i vigli del fuoco di Mantova e di Suzzara esplorano la zona anche con l’ausilio di un elicottero e dei colleghi sommozzatori di Venezia. Il gruppo di amici era andato sulle rive del fiume, nei pressi del lido attrezzato che si trova a Revere, per fare il bagno.