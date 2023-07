Non solo scioperi, ad aggiungersi alla settimana calda dei trasporti si è aggiunto in Nord Italia un disagio ben meno previsto, che ha riguardato la ferrovia del Bernina, la linea di montagna che congiunge la città di Tirano, in Provincia di Sondrio, con la svizzera Sankt Moritz. Nel pomeriggio di ieri, 12 luglio, nel tratto che dalla Basilica di Tirano conduce alla frontiera di Piattamala la terza vettura del convoglio è uscita dai binari, causando attimi di paura tra i passeggeri. La ridotta velocità del cosiddetto trenino rosso ha permesso alle persone a bordo di scendere dalle carrozze senza riportare danni, assistiti dai membri dello staff che le hanno condotte a piedi verso la stazione. Sul posto sono intervenuti i tecnici, impegnati negli interventi di ripristino della circolazione, che potrebbero però essere piuttosto lunghi.