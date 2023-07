È stata condannata a 5 anni di carcere Chiara Silvestri, la 24enne che la notte del 19 ottobre scorso aveva investito, uccidendolo, il 18enne Francesco Valdiserri a Roma, sulla Cristoforo Colombo, mentre camminava sul marciapiede. Alla donna era contestato l’omicidio stradale aggravato e per lei il pubblico ministero Erminio Amelio aveva chiesto una pena di 4 anni e mezzo.

Il giudice per l’udienza preliminare, Valerio Savio, ha invece inasprito la richiesta al termine del processo svoltosi con il rito abbreviato, quindi con lo sconto di un terzo della pena. Il gup ha anche disposto una provvisionale di 800mila euro alla famiglia di Valdiserri, figlio dei giornalisti del Corriere della Sera Paola Di Caro – cronista politica che segue il centrodestra – e Luca Valdiserri, che si occupa di sport.

Quella sera Silvestri era alla guida di una Suzuki Swift con un tasso alcolemico nel sangue tre volte superiore a quello consentito e viaggiava a 80 chilometri orari in un tratto in cui il limite era di 50. Valdiserri si trovava in compagnia di un amico su un marciapiede quando venne investito da Silvestri, che era a bordo della Swift insieme al fidanzato. Alla giovane era già stata sospesa la patente nel 2020 proprio per guida in stato di ebrezza.