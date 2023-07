Un video mostra il pesante e violento arresto di Youssouf Traoré avvenuto a Parigi, in Francia, durante la manifestazione vietata in memoria di suo fratello Adama, morto poco dopo essere stato arrestato dai gendarmi nel 2016. Youssouf Traoré è stato placcato e tenuto a faccia in giù da diversi agenti di polizia, che gli hanno provocato un gran numero di ferite, lividi, danni fisici e infortuni.