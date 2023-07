Una bambina di 7 anni è morta mentre trascorreva una giornata in piscina a Battuda (Pavia). Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, la bimba priva di sensi dopo essere rimasta sott’acqua sotto dei gonfiabili per alcuni minuti è stata soccorsa da un bagnino. Una volta rianimata dai soccorritori del 118, è stata trasferita nel reparto di Rianimazione del Policlinico San Matteo di Pavia, dove i medici hanno tentato in tutti i modi di salvarla quando le sue condizioni erano già fortemente compromesse.

La piccola abitava a Rozzano (Milano) con i suoi genitori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per fare chiarezza sull’accaduto e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza. Il primo obiettivo è capire se la bambina sia stata vittima di un malore o sia rimasta sott’acqua per altre cause.