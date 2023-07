“Oggi in Senato non c’è stato un processo giudiziario, ma c’è un aspetto di responsabilità politica ed è quello che ci riguarda e quello di cui si è discusso ed è quello che ci ha spinto a formalizzare la mozione di sfiducia nei confronti della ministra Santanché. La sostanza è che noi riteniamo che non ci siano le condizioni che il nostro made in Italy nell’imprenditoria nel mondo sia rappresentato dalla ministra Santanché “. Così Giuseppe Conte nella conferenza stampa seguita all’annuncio in aula di aver depositato la mozione di sfiducia. Sui malumori nel Pd, Conte chiarisce: “Ci siamo confrontati, abbiamo detto che ci saremmo riservati di presentare una mozione di sfiducia. Mi sembra strano che ci sia nervosismo su questo punto, che ci sembra cristallino. Non vediamo il rischio di fare un favore al governo. Noi vogliamo rischiare di fare un favore ai lavoratori e alle lavoratrici che non sono stati pagati da parte di una ministra che andava in tv a offendere percettori di reddito che non hanno di che mangiare e andava a lamentarsi con i governi durante l’era Covid che non erogavano ammortizzatori che invece lei percepiva”.